Corrientes sin colectivos por segundo día: "No tuvimos ninguna propuesta clara"

Corrientes continúa sin servicio de transporte urbano por segundo día consecutivo. Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) aseguraron que no hubo avances en la negociación salarial y que las empresas insisten en que no pueden afrontar el pago reclamado por el gremio.

“No tenemos ninguna respuesta clara. Seguimos esperando el llamado”, expresó el secretario general de la UTA Corrientes, José Luis Sabao, al referirse a la situación que mantiene paralizado el servicio desde este jueves. En el caso de que se dicte la conciliación obligatoria, sostuvo que: "Analizaremos la situación".

Según explicó el dirigente, durante la jornada del jueves se mantuvieron reuniones, entre ellas un encuentro con representantes de la empresa ERSA en la Secretaría de Trabajo, donde el gremio expuso su predisposición a dialogar y buscar una salida al conflicto. Sin embargo, no hubo compromisos concretos por parte de las empresas. Este viernes a las 17 hay una reunión más pero Sabao asegura que hasta el momento no fueron notificados.

El trabajador detalló que el reclamo central es el cumplimiento de la escala salarial vigente, que fija un salario de 1.370.000 pesos para los conductores. Actualmente, los trabajadores perciben alrededor de 1.200.000 pesos. “Venían cobrando cerca de 1.300.000 pesos y ahora la empresa plantea que solo puede pagar 1.200.000. En lugar de mejorar, el sueldo estaría empeorando”, remarcó.

Además, el gremio reclama una actualización en el pago de viáticos. La escala establece un monto de 13.000 pesos diarios por jornada efectivamente trabajada, mientras que en la actualidad se abonan 8.000 pesos. “Son diferencias que se pueden conversar y acordar en un compromiso de pago, pero la empresa dice que llegó a una situación límite y que no puede comprometerse”, explicó.

Desde la UTA indicaron que, tras haber atravesado un procedimiento preventivo de crisis en el que el gremio mostró flexibilidad, esperaban una mejora en los ingresos de los trabajadores. “Encontramos todo lo contrario: una propuesta que implica retroceder”, señaló Sabao.