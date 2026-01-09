Corrientes: dos muertos tras un choque e incendio cerca de Santo Tomé

Un matrimonio oriundo de la localidad misionera de San Vicente murió tras una colisión frontal que terminó en un incendio devastador en cercanías a la ciudad correntina de Santo Tomé.

El siniestro se produjo alrededor de las 10 de la mañana en la Ruta nacional N.º 14, kilómetro 793, un sector conocido por albergar un santuario del Gauchito Gil. Según las primeras pericias, un automóvil Fiat Siena que circulaba en sentido sur-norte habría intentado realizar una maniobra de sobrepaso a otros vehículos sin advertir que, en sentido contrario (norte-sur), avanzaba un camión con contenedor.

El impacto y el incendio

La violencia del choque fue tal que el camión prácticamente "pasó por encima" al rodado menor, arrastrándolo hacia la banquina. Pocos segundos después del impacto, se inició un voraz incendio que consumió por completo el automóvil y la cabina del camión.

Inicialmente, las autoridades confirmaron el fallecimiento del conductor del Fiat Siena de forma instantánea. Sin embargo, la magnitud del desastre se reveló horas más tarde: una vez que los Bomberos Voluntarios de Santo Tomé lograron sofocar las llamas, hallaron en el interior del auto el cuerpo totalmente calcinado de una mujer, quien sería la esposa del conductor. El chofer del camión, por su parte, resultó ileso.

Identificación y peritajes

Aunque las identidades de las víctimas no fueron suministradas de forma oficial hasta las primeras horas de la tarde, se confirmó que el matrimonio residía en San Vicente, Misiones. Los trabajos para retirar los restos del Fiat Siena de debajo de la estructura del camión demandaron varias horas de labor intensa por parte de los rescatistas.

El tránsito sobre la "Ruta de la Muerte" permaneció interrumpido totalmente en ambas manos durante gran parte de la jornada. En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Primera de Santo Tomé, personal de Gendarmería Nacional y agentes de Seguridad Vial, bajo las órdenes de la unidad fiscal en turno para establecer las causas definitivas del accidente.

*Con información de Digital Santo Tomé