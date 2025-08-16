Valdés puso en valor la Plaza San Martín de Yapeyú y entregó capital a emprendedores

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, encabezó este sábado en la localidad correntina de Yapeyú una nueva jornada de inauguraciones y anuncios.

En esta oportunidad, presidió la puesta en valor de la emblemática Plaza San Martín, entregó bienes de capital a través del programa “Emprendedores Somos Todos” y habilitó obras de iluminación, tanto en el espacio público como en el Polideportivo Municipal Raúl Alfonsín. También se avanzó con trabajos viales como la construcción de cordones cuneta y badenes.

Durante su discurso, Valdés reafirmó el compromiso del Gobierno provincial con el desarrollo integral de Yapeyú, destacando su valor histórico, cultural y turístico. “Tenemos que seguir invirtiendo para que la hotelería siga creciendo y mejorar la ciudad, porque Yapeyú tiene mucho para dar”, expresó. A su vez, destacó el esfuerzo por fortalecer la identidad local mediante la revalorización de sus espacios patrimoniales.

En relación con la entrega de herramientas a emprendedores, el gobernador anunció la implementación de un programa de microcréditos con fondos de la Fundación del Banco de Corrientes. Los montos a otorgar oscilarán entre 500 mil y 3 millones de pesos, con una tasa anual del 7% y seis meses de gracia. La iniciativa apunta a fortalecer pequeños emprendimientos y generar oportunidades económicas sostenibles.

El programa “Emprendedores Somos Todos” contempla la entrega no reembolsable de herramientas y equipos como máquinas textiles, hornos, sobadoras, herramientas de carpintería y jardinería, entre otros. En esta jornada, se beneficiaron 10 emprendedores locales.

Obras y mejoras en infraestructura urbana

Además de la plaza renovada, la jornada incluyó la habilitación de iluminación LED en distintos sectores y mejoras en el Polideportivo Municipal. “Estos espacios tienen un rol social fundamental para nuestras comunidades, por eso seguimos apostando al deporte y la recreación”, indicó Valdés.

Por su parte, la intendenta de Yapeyú, Marisol Fagúndez, agradeció la inversión provincial y señaló que la localidad ha recibido 30 obras durante la actual gestión. “Esto no termina acá, seguimos con más obras de iluminación y mejoras viales”, indicó.

También valoró la puesta en valor de la Plaza San Martín, subrayando la importancia de recuperar los espacios públicos para el esparcimiento de las familias. En cuanto al acompañamiento a los emprendedores, adelantó que se profundizarán las capacitaciones para fortalecer no solo los recursos materiales, sino también los conocimientos técnicos.

Participación

Acompañaron al gobernador Valdés autoridades provinciales y municipales, entre ellas el ministro de Desarrollo Social, Adán Gaya; la ministra de Ciencia y Tecnología, Natalia Vallejos; el ministro de Seguridad, Alfredo Vallejos; y la coordinadora del programa Emprendedores Somos Todos, Lourdes Garrido, además de legisladores, concejales e intendentes de localidades vecinas.