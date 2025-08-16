Demoraron a un joven con marihuana en la Pesca del Dorado

En un operativo llevado a cabo por personal de la DIC de la Comisaría distrito Paso de la Patria, demoraron a tres ciudadanos oriundos del Chaco, uno de los cuales llevaba una sustancia vegetal similar a estupefacientes.

El hecho se dio en las inmediaciones del acceso al predio donde se desarrolla el Torneo de Pesca Nacional del Dorado. Durante la revisión, se encontró en poder de uno de ellos varios cogollos de origen vegetal que despertaron la sospecha de los uniformados.

Tras el hallazgo, se convocó al personal de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, quienes realizaron el correspondiente narco test que arrojó resultado positivo para cannabis sativa con un peso de más de 10 gramos.Como resultado, se inició una causa por infracción a la ley 27.737 y el joven oriundo de Resistencia, Chaco, quedó a disposición de la Justicia Federal.