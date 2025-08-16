Corrientes tiene clasificados para los Juegos Evita

Corrientes tiene a sus clasificados para los Juegos Nacionales Evita 2025 que se concretarán en Mar del Plata del 29 de septiembre al 4 de octubre.

Los representantes surgieron de las finales provinciales de los “Juegos Correntinos 2025” que se concretaron durante la semana pasa en la ciudad de Corrientes.

Con la participación de más de 600 jóvenes de distintos puntos del territorio provincial, la Secretaría de Deportes se completaron las fases clasificatorias provinciales en diferentes disciplinas.

Estas fases provinciales dieron inicio el lunes pasado, con el primer contingente de jóvenes que arribó a la capital provincial para dar inicio el martes a las competencias de: bádminton, tenis, futsal masculino, beach vóley y beach handball.

En tanto, el segundo contingente para el hockey y rugby seven se dio cita el pasado miércoles, y los encuentros deportivos se disputaron este jueves en el predio del Club Aranduroga.

Los clasificados a los Juegos Evita 2025 son:

Hockey femenino: Capital.

Hockey masculino: Sauce.

Rugby seven: Capital.

Beach handball masculino: Virasoro.

Beach handball femenino: Tabay.

Futsal masculino: Mercedes.

Beach vóley masculino: Loreto (Leonardo Castro Galarza y Brian Núñez).

Beach vóley femenino: Capital (Valentina Jantus y Juliana Zarate).

Tenis femenino: Esquina: Ana Caino y Agustina Ugartemendia.

Tenis masculino: Virasoro: Timoteo Fernández Dos Santos y Lorenzo Ríos Sanabria.

Bádminton: equipo de Tabay.

El Secretario de Deportes, Jorge Terrile, destacó el invaluable apoyo del gobernador Gustavo Valdés a los Juegos Correntinos 2025, y subrayó la importancia de estas competencias para fomentar la práctica deportiva y la actividad física desde edades tempranas.