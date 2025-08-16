Prevención: 42 jóvenes fueron demorados e identificados en la Pesca del Dorado

Durante un amplio despliegue llevado a cabo por el dispositivo especial de seguridad montado por la Policía de Corrientes, en Paso de la Patria, identificaron y demoraron a 42 jóvenes, en el marco de la Fiesta Nacional del Torneo de Pesca del Dorado.

Además, en ese mismo contexto procedieron al secuestro preventivo de 16 motocicletas de distintas marcas y cilindradas, en tanto que también aplicaron contravenciones por distintas circunstancias.

De este modo, la Policía realiza una amplia tarea de prevención con recorridas por las calles y los sectores de masiva convocatoria de visitantes llegados desde distintos puntos del país.Las acciones, ejecutadas por personal dependiente de la Unidad Regional I, se desarrollan de acuerdo con los lineamientos emitidos desde la Jefatura de Policía.