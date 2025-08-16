“Chiqui” Tapia volvió a Curuzú, el lugar donde se lanzó como titular de la AFA

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Fabián “Chiqui” Tapia, participó este sábado de un evento en el marco del Día de las Infancias en Curuzú Cuatiá.

La jornada se concretó en las instalaciones del club Victoria de la ciudad ubicada a poco más de 300 kilómetros de la capital correntina.

El evento estuvo dirigido a los niños, hubo juegos, música, sorpresas y regalos. Además, los presentes se pudieron fotografiarse con la Copa del Mundo que ganó la selección Argentina en Qatar.

Para Tapia, Curuzú Cuatiá es una ciudad especial. Allí lanzó su candidatura para llegar a la presidencia de la AFA en el 2017.

Cuando hizo uso de la palabra recordó ese momento y agradeció a los dirigentes locales y de la provincia que lo respaldaron en ese momento.

En el estadio de Victoria, Tapia fue recibido por Edgardo “Yuyo” Corradini, Delegado por Corrientes ante el Consejo Federal. También estuvieron Fernando Domínguez, vicepresidente de la Federación Correntina de Fútbol, el titular de la Liga General Belgrano, Iván Ledesma y el presidente de la entidad local, Claudio Penizzotto.

Durante el evento deportivo social se entregaron indumentarias para los chicos y elementos deportivos para los clubes de la ciudad.