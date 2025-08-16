Retratando al monte: lanzaron el concurso fotográfico sobre la naturaleza correntina

Corrientes se prepara para vivir una experiencia única de arte y naturaleza. En el marco del Segundo Festival Mono Carayá y su amigo el Aguará Guazú, se lanzó el concurso fotográfico “Retratando al Monte”, una invitación abierta a toda la comunidad para visibilizar la riqueza de los monos aulladores, los cánidos y los paisajes del Litoral argentino. Hay tiempo para enviar las fotografías hasta el 25 de agosto.

Una invitación a la creatividad y conservación

La propuesta no tiene límites de edad ni exige experiencia profesional. Los participantes pueden enviar sus fotografías usando desde un celular hasta cámaras trampas, fomentando que la creatividad y la pasión por la conservación sean los protagonistas.

“El objetivo es generar conciencia sobre la importancia de conservar nuestra fauna y paisajes a través de actividades artísticas y culturales”, explicaron los organizadores del festival.

Cómo participar

Quienes deseen participar podrán enviar sus obras y consultas al correo [email protected], con el asunto “Retratando al Monte”. El plazo para presentar las fotografías vence el 25 de agosto de 2025. Toda la información adicional puede consultarse escaneando el código QR disponible en las redes del festival.

Este concurso se suma a otras actividades del festival que buscan combinar arte, cultura y educación ambiental, acercando a la comunidad al mundo de la conservación de una manera creativa y participativa.

Con “Retratando al Monte”, cada foto se convierte en un mensaje: la naturaleza del Litoral argentino necesita ser conocida, respetada y protegida, y ahora todos tienen la oportunidad de contar esa historia a través del lente de su cámara.