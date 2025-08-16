Realizaba peligrosas maniobras en zig zag en aparente estado de ebriedad

Un hombre de 48 años fue demorado por la Policía en la madrugada de este sábado sobre la avenida Frondizi, entre Suecia y Cuba, al advertir que realizaba peligrosas maniobras en zig zag al no poder dominar el volante de su automóvil.

Fue alrededor de la 1.20, cuando advirtieron la riesgosa conducción del ocupante de un Fiat Palio.

Un patrullero de la Comisaría 14° Urbana que circulaba por el lugar, aprovechó la luz en rojo del semáforo para pedirle al chofer que detuviera la marcha. El sospechoso acató la orden y se detuvo en la mitad de la avenida.

De acuerdo con el informe policial, se encontraba en un estado de ebriedad considerable, que le impedía poder continuar con su marcha. Dieron aviso al Sistema Integral de Emergencia 911 que pidió el arribo de un móvil de la Comisaría 21° Urbana, que se constituyó por razones de jurisdicción. Realizaron las actuaciones que ameritan al hecho, conforme al decreto Ley N°124 del Código de Faltas de la provincia.

El hombre, identificado como Daniel Alberto N. fue demorado, para su seguridad y la de las demás personas.