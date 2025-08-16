Ante la nueva temporada, advierten por la propagación de incendios en Corrientes

Antes de la llegada de las altas temperaturas, la Dirección de Recursos Forestales de Corrientes emitió una serie de recomendaciones por el aumento del riesgo de ocurrencia y propagación de incendios, especialmente en los meses de septiembre a febrero. Las condiciones meteorológicas, sumadas a la gran cantidad de material combustible en la región, convierten a esta temporada en un período crítico para la prevención.

Medidas de prevención y cuidado

Insisten en la importancia de mantener los cortafuegos limpios y priorizar el pastoreo de los lotes perimetrales como medidas preventivas fundamentales. Además, sugieren levantar las podas en los lineales perimetrales y capacitar al personal de campo para evitar el uso del fuego en condiciones inseguras y sin supervisión.

“Con la llegada de los meses de septiembre - febrero donde las variables meteorológicas indican riesgo de ocurrencia y propagación de incendios, sumado a la importante cantidad de material combustible”, señalaron desde la Dirección de Recursos Forestales Corrientes.

Colaboración para proteger el ecosistema

La prevención también incluye acciones coordinadas entre productores y vecinos, con el objetivo de reducir la propagación de focos ígneos y proteger la biodiversidad, la infraestructura rural y la seguridad de las personas.

El organismo recordó que la colaboración ciudadana es clave, con pequeños cuidados diarios, como la limpieza de pastizales y el respeto a las normas de quema controlada, pueden marcar la diferencia para evitar tragedias.