De septiembre a febrero

Ante la nueva temporada, advierten por la propagación de incendios en Corrientes

La Dirección de Recursos Forestales alertó sobre riesgos y lanzó una serie de recomendaciones. 

Por El Litoral

Sabado, 16 de agosto de 2025 a las 19:40

Antes de la llegada de las altas temperaturas, la Dirección de Recursos Forestales de Corrientes emitió una serie de recomendaciones por el aumento del riesgo de ocurrencia y propagación de incendios, especialmente en los meses de septiembre a febrero. Las condiciones meteorológicas, sumadas a la gran cantidad de material combustible en la región, convierten a esta temporada en un período crítico para la prevención. 

Medidas de prevención y cuidado

Insisten en la importancia de mantener los cortafuegos limpios y priorizar el pastoreo de los lotes perimetrales como medidas preventivas fundamentales. Además, sugieren levantar las podas en los lineales perimetrales y capacitar al personal de campo para evitar el uso del fuego en condiciones inseguras y sin supervisión.

“Con la llegada de los meses de septiembre - febrero donde las variables meteorológicas indican riesgo de ocurrencia y propagación de incendios, sumado a la importante cantidad de material combustible”, señalaron desde la Dirección de Recursos Forestales Corrientes.

Colaboración para proteger el ecosistema

La prevención también incluye acciones coordinadas entre productores y vecinos, con el objetivo de reducir la propagación de focos ígneos y proteger la biodiversidad, la infraestructura rural y la seguridad de las personas.

El organismo recordó que la colaboración ciudadana es clave, con pequeños cuidados diarios, como la limpieza de pastizales y el respeto a las normas de quema controlada, pueden marcar la diferencia para evitar tragedias.

El comunicado de la Dirección de Recursos Forestales de la provinicia.

