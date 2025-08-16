Violento asalto a un hombre de 90 años: “me agarró del cuello y me pedía plata”

Momentos de confusión, angustia y dolor vivió un hombre de 90 años, que fue atacado con violencia por un encapuchado solitario que irrumpió en su casa cerca de las 4 del viernes, en calle Pellegrini 880 de la ciudad de Monte Caseros.

La mujer que trabaja como cuidadora, al ver lo ocurrido, gritó y pidió ayuda a los vecinos que llegaron y pusieron en fuga al delincuente que subió a un automóvil que dejó estacionado en la calle para escapar.

Policías de la Comisaría Tercera junto al personal de la D.I.C de Labougle y G.T.O. de San Francisco, aprehendieron al sospechoso tras un allanamiento en una propiedad ubicada por calle Entre Ríos al 1200 donde también secuestraron un Volkswagen Gol que guardaría relación con el delito, que es investigado por la Fiscalía en turno.

El aprehendido es una persona de 28 años, según precisaron.“Me agarró del cuello y me pedía plata. Me dio un golpe en la cara mientras me ahorcaba”, recordó la víctima, visiblemente afectada en una entrevista al portal MonteCaserosonline.De acuerdo con la denuncia radicada por la familia, el atacante se llevó unos 300 mil pesos destinados a la compra de medicamentos, pañales y alimentos.“Entró desquiciado, con una fuerza increíble. Empezó a romper puertas, muebles, a revisar todo buscando plata. En ese momento mi papá estaba acostado y lo atacó sin piedad. La señora que lo cuida le gritaba que lo deje, que lo iba a matar”, relató Alberto, uno de los hijos de la víctima.

Los gritos de auxilio alertaron a los vecinos, quienes corrieron a socorrerlos. Al escuchar los golpes en la puerta, el delincuente huyó saltando un alambrado y escapó hacia un automóvil.“Esto te llena de impotencia. Que a una persona de 90 años le hagan pasar por algo así es inaceptable”, expresó con bronca e indignación Alberto .



