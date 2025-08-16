Taraguy cayó de manera abultada en su visita a Curne

El duelo de punteros en el Regional NEA de rugby tuvo un claro dominador. Curne venció con holgura a Taraguy 61 a 21.

El encuentro se jugó este sábado en cancha del club universitario y correspondió a un adelanto de la fecha 12 del certamen de primera división.

Taraguy estuvo en juego solamente durante el primer tiempo. En los 40 minutos iniciales, se recompuso de un 0-7, pasó a ganar 14 a 7 pero sobre el final sufrió dos tries convertidos y así quedó abajo en el marcador 21 a 14.

En los primeros 15 minutos del segundo tiempo, Curne metió un parcial de 21 a 0 para definir el pleito con mucha anticipación.

De esta forma Curne, que ya tiene un lugar asegurado en las semifinales, se consolida en la primera ubicación de la zona A.

Por su parte, Taraguy se mantiene como puntero en la zona B pero todavía no pudo sellar su pasaje a las semifinales.

El cotejo entre Curne y Taraguy se adelantó porque el equipo universitario debe jugar el sábado 30 el Repechaje del Torneo del Interior A. En esa jornada recibirá a Palermo Bajo de Córdoba. El ganador mantendrá la categoría para la región que representa, mientras que el perdedor tendrá otra instancia para seguir en la categoría.

La fecha 12 del Regional NEA se completará el sábado 30 con estos encuentros: Curda de Asunción - Aguará de Formosa, Sixty - San Patricio, Capri de Posadas - Aranduroga y Regatas Resistencia - San José de Asunción

Con el adelanto de la fecha 12, las posiciones están de esta forma:

Zona A: Curne 50 puntos, Aranduroga 28, Regatas 20, Sixty 16 y Capri 9.

Zona B: Taraguy 40 puntos, Curda 28, San José 26, San Patricio 21 y Aguará 8.