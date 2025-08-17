Gran Campeón 2025 para Cabaña Don Cancio

En esta edición, la Cabaña Don Cancio obtuvo el premio al Gran Campeón Macho 2025, un reconocimiento que refleja el esfuerzo, la dedicación y la excelencia en el trabajo de todo su equipo, que día a día aporta su granito de arena para alcanzar estos logros.
Este premio es fruto del compromiso del personal de la cabaña, del Dr. Rodrigo Roldán como genetista, y de cada integrante que brinda su conocimiento y pasión.
De esta manera, siguen honrando y manteniendo vivo el legado de Roberto “Pomelo” Demonte, ejemplo de trabajo, visión y amor por la ganadería.
1. Conformación general y tipo racial
• Que el toro sea representativo de su raza (por ejemplo, Angus, Hereford, Braford, etc.).
• Proporciones correctas: armonía entre las distintas partes del cuerpo.
• Musculatura bien desarrollada y equilibrada.
• Perfil y características propias de la raza (color, pelaje, forma de la cabeza, línea superior, etc.).
2. Estructura y aplomos
• Patas firmes y rectas, con buena colocación de manos y patas.
• Articulaciones limpias y fuertes.
• Pisada correcta (fundamental para la longevidad y funcionalidad).
• Ausencia de defectos estructurales que puedan afectar la monta o desplazamiento.
3. Desarrollo y condición corporal
• Buen peso y desarrollo para su edad.
• Relación adecuada entre masa muscular y grasa.
• No estar ni muy flaco ni excesivamente engrasado.
4. Capacidad reproductiva
• Aparato reproductor sano y bien formado (testículos simétricos, buen tamaño y consistencia).
• Circunferencia escrotal adecuada a la edad, que se relaciona con fertilidad y precocidad.
• Buen desarrollo sexual y temperamento reproductivo.
5. Funcionalidad y desplazamiento
• Que camine con soltura, sin renguear ni mostrar molestias.
• Que el lomo y la línea dorsal se mantengan firmes al moverse.
6. Presencia y temperamento
• Actitud mansa pero atenta (ni agresivo ni apático).
• Respuesta tranquila ante estímulos, lo que facilita el manejo.
• Postura erguida y segura.