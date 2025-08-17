¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Concurso fotográfico
EXPO RURAL CORRIENTES

Gran Campeón 2025 para Cabaña Don Cancio

Del 13 al 16 de agosto se desarrolla la Expo Rural en Corrientes, con la participación de destacadas cabañas de todo el país.

Por El Litoral

Domingo, 17 de agosto de 2025 a las 01:14

En esta edición, la Cabaña Don Cancio obtuvo el premio al Gran Campeón Macho 2025, un reconocimiento que refleja el esfuerzo, la dedicación y la excelencia en el trabajo de todo su equipo, que día a día aporta su granito de arena para alcanzar estos logros.

Este premio es fruto del compromiso del personal de la cabaña, del Dr. Rodrigo Roldán como genetista, y de cada integrante que brinda su conocimiento y pasión.


De esta manera, siguen honrando y manteniendo vivo el legado de Roberto “Pomelo” Demonte, ejemplo de trabajo, visión y amor por la ganadería.


1. Conformación general y tipo racial
• Que el toro sea representativo de su raza (por ejemplo, Angus, Hereford, Braford, etc.).
• Proporciones correctas: armonía entre las distintas partes del cuerpo.
• Musculatura bien desarrollada y equilibrada.
• Perfil y características propias de la raza (color, pelaje, forma de la cabeza, línea superior, etc.).

2. Estructura y aplomos
• Patas firmes y rectas, con buena colocación de manos y patas.
• Articulaciones limpias y fuertes.
• Pisada correcta (fundamental para la longevidad y funcionalidad).
• Ausencia de defectos estructurales que puedan afectar la monta o desplazamiento.


3. Desarrollo y condición corporal
• Buen peso y desarrollo para su edad.
• Relación adecuada entre masa muscular y grasa.
• No estar ni muy flaco ni excesivamente engrasado.

 

4. Capacidad reproductiva
• Aparato reproductor sano y bien formado (testículos simétricos, buen tamaño y consistencia).
• Circunferencia escrotal adecuada a la edad, que se relaciona con fertilidad y precocidad.
• Buen desarrollo sexual y temperamento reproductivo.


5. Funcionalidad y desplazamiento
• Que camine con soltura, sin renguear ni mostrar molestias.
• Que el lomo y la línea dorsal se mantengan firmes al moverse.

6. Presencia y temperamento
• Actitud mansa pero atenta (ni agresivo ni apático).
• Respuesta tranquila ante estímulos, lo que facilita el manejo.
• Postura erguida y segura.

