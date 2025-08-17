Gran Campeón 2025 para Cabaña Don Cancio

En esta edición, la Cabaña Don Cancio obtuvo el premio al Gran Campeón Macho 2025, un reconocimiento que refleja el esfuerzo, la dedicación y la excelencia en el trabajo de todo su equipo, que día a día aporta su granito de arena para alcanzar estos logros.

Este premio es fruto del compromiso del personal de la cabaña, del Dr. Rodrigo Roldán como genetista, y de cada integrante que brinda su conocimiento y pasión.



De esta manera, siguen honrando y manteniendo vivo el legado de Roberto “Pomelo” Demonte, ejemplo de trabajo, visión y amor por la ganadería.

• Que el toro sea representativo de su raza (por ejemplo, Angus, Hereford, Braford, etc.).• Proporciones correctas: armonía entre las distintas partes del cuerpo.• Musculatura bien desarrollada y equilibrada.• Perfil y características propias de la raza (color, pelaje, forma de la cabeza, línea superior, etc.).

2. Estructura y aplomos

• Patas firmes y rectas, con buena colocación de manos y patas.

• Articulaciones limpias y fuertes.

• Pisada correcta (fundamental para la longevidad y funcionalidad).

• Ausencia de defectos estructurales que puedan afectar la monta o desplazamiento.



3. Desarrollo y condición corporal

• Buen peso y desarrollo para su edad.

• Relación adecuada entre masa muscular y grasa.

• No estar ni muy flaco ni excesivamente engrasado.

4. Capacidad reproductiva

• Aparato reproductor sano y bien formado (testículos simétricos, buen tamaño y consistencia).

• Circunferencia escrotal adecuada a la edad, que se relaciona con fertilidad y precocidad.

• Buen desarrollo sexual y temperamento reproductivo.



5. Funcionalidad y desplazamiento

• Que camine con soltura, sin renguear ni mostrar molestias.

• Que el lomo y la línea dorsal se mantengan firmes al moverse.

6. Presencia y temperamento

• Actitud mansa pero atenta (ni agresivo ni apático).

• Respuesta tranquila ante estímulos, lo que facilita el manejo.

• Postura erguida y segura.