Filtran un audio de Pequeño J y llega su ladero desde Perú

Unas horas antes de que llegara a Buenos Aires su mano derecha, Matías Ozorio -quien fue expulsado por Perú-, el principal sospechoso del triple crimen de las mujeres en Florencio Varela, conocido como “Pequeño J”, fue protagonista de la filtración de uno de los audios con los cuales los investigadores siguieron pistas que dieron con su paradero y posibilitaron su detención.

“Me tengo que dejar humillar y yo nunca me he dejado humillar por nadie”. Así, de su boca, “Pequeño J” le dice a una de sus novias que estaba lejos de su casa y que se volverá a contactarse “cuando todo esté bien”, en una comunicación realizada a pocos días del triple crimen de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), del que se lo acusa como el actor intelectual.

En un audio de apenas 49 segundos, al que tuvo acceso Clarín, Tony Janzen Valverde Victoriano (20) le dijo a una pareja suya que estaban “en lugares lejos” y que esa situación “es fea” porque se sentía humillado.

“Si mi amor, pero escúchame, espérame nomás que arregle este problema, nomás negra, porque yo la verdad ando corrido, no ando ni en mi casa, ando puta en lugares lejos y es feo porque me tengo que dejar humillar y yo nunca me he dejado humillar por nadie”, menciona “Pequeño J” en la primera vez que se escucha su voz que no sea el momento que fue detenido en Perú.

Fuentes de la investigación precisaron que la comunicación es del fin de semana del 26 al 29 de septiembre, una vez que el joven narco peruano sabía que la Policía bonaerense lo estaba buscando por el triple crimen.

“Y en el tombo, pum, llegan los tíos me cobran, me quitan mi plata y se van. No quiero que tú veas lo que lo que pasó, ponele la firma, entiendes. Te tengo que traer a ti cuando todo esté bien, pero te tengo que traer a ti pero no te quiero ver estresada, ni triste, ni nada”, dijo.

La caída de “Pequeño J”

Valverde Victoriano tenía pedido de captura internacional. De acuerdo a los investigadores, el prófugo venía viajando en un camión desde Bolivia y tenía planeado encontrarse en Lima con Matías Agustín Ozorio (28), el primero de los dos en ser detenido este martes.

Fue la División Drogas de la Policía Nacional de Perú la que logró su arresto en la zona sur de Lima, gracias al trabajo de los agentes de inteligencia y la DDI de La Matanza, de la Policía bonaerense.

"Lo veníamos monitoreando con Inteligencia de Perú. Desde temprano sabíamos que estaba allá. Primero cayó Ozorio y después 'Pequeño J'", explicó a este medio un investigador.

Al momento de ser capturado por la Policía de Perú, un agente lo tomó de los brazos por la espalda no bien bajó del camión.