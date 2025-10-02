Esquina: el acusado de abusar de sus hijas negó su responsabilidad

El hombre acusado de abusar sexualmente de sus hijas en Esquina, negó su responsabilidad en los graves hechos durante una audiencia celebrada ante el juez de Garantías Gustavo Vallejos.

El imputado se desdijo del acuerdo de juicio abreviado que había firmado previamente a través de su abogado defensor con el representante del Ministerio Público Fiscal, en el cual reconocía su responsabilidad en los hechos.

Sin embargo frente al magistrado negó los cargos y el acuerdo no pudo ser homologado por lo cual la investigación continuará su curso hasta fijarse la fecha del juicio oral, que se desarrollará en el Tribunal de Juicio de Goya. El acusado seguirá detenido bajo prisión preventiva, según datos del portal Actualidad Esquina.

Llegada a esa instancia, el hombre deberá enfrentar cargos por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, el vínculo, la transmisión de una enfermedad sexual grave y por haber dos víctimas, en concurso real”. De ser hallado culpable, podría recibir una pena de entre 20 y 40 años de prisión, anticiparon fuentes judiciales.

En otro orden de cosas, desde la Justicia expresaron malestar por trascendidos periodísticos que daban por sentada una sentencia antes de cumplirse los pasos procesales correspondientes.

El caso conmocionó a la provincia hace tres meses, cuando el acusado llevó a una de sus hijas al hospital “San Roque” por dolores.

Allí los médicos detectaron síntomas de una enfermedad de transmisión sexual en la menor.

La investigación posterior incluyó pruebas para los investigadores, por lo que se dispuso su imputación y detención.