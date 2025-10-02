Suspendieron un evento de astrología en el Planetario tras un contundente repudio

La Asociación Argentina de Astronomía emitió en las últimas horas una dura exigencia que elevó ante el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. La organización civil sin fines de lucro que agrupa a astrónomos y científicos de todo el país solicitó “la cancelación inmediata” de la presentación de un libro de astrología que estaba programada para este sábado en el Planetario. El evento finalmente fue suspendido, pero no por la Ciudad: la decisión la tomaron sus organizadores.

"Ante las repercusiones que ha generado el anuncio de la presentación del libro, las parte involucradas han decidido suspender el evento", informó la editorial Penguin Random House Argentina en su perfil de Instagram.

El documento de los científicos consideró que la presentación de un libro de astrología constituía “un agravio a la comunidad científica y educativa que trabaja incansablemente por la promoción de la ciencia en Argentina”, así como también “un retroceso en la educación y la enseñanza de las ciencias” y “una deshonra a la trayectoria del propio Planetario, cuya misión es promover la divulgación de las ciencias”.

La inesperada polémica tomó relevancia luego de que la Asociación Argentina de Astronomía publicara en sus redes una carta firmada por su presidenta, Mariana Orellana, y dirigida a la ministra de cultura porteña, Gabriela Ricardes.