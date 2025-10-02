Absolvieron a remisero acusado del abuso sexual a un joven con Síndrome de Down

El Tribunal de Juicio Nº 2 dispuso el sobreseimiento del remisero que estaba siendo juzgado por el abuso sexual a un joven con Síndrome de Down, oriundo de la localidad de Empedrado, en relación con una denuncia radicada en 2023.

El cuerpo tribunalicio compuesto por los jueces Elizabeth Azcona, Facundo Esquivel y Ariel Azcona, resolvió la absolución del acusado al considerar que existía una "duda razonable" respecto de su autoría respecto de las graves acusaciones que pesan en su contra.

Determinaron de esa manera que no le cabe responsabildiad penal.

Tras conocerse el fallo, la reacción de descontento de la querella del doctor Guillermo Rojas Busellato fue inmediata y anticipó que apelará la decisión, una vez que de lectura a los fundamentos.

En los alegatos, había coincidido con el Ministerio Público Fiscal a cargo de Osvaldo Ojeda de requerir 14 años de prisión para el imputado.

En tal sentido, el letrado calificó la sentencia como "una locura" y añadió ante FM Sudamericana que "normalmente, con las reglas del juego con las que estamos acostumbrados a jugar consideramos que, habían elementos de sobra para una condena”.

Añadió además que “pese a todo, se consideró que no había acreditación de la autoría. Se entendió que había una duda razonable, aunque se acreditó la existencia del abuso", señaló.

Puso el acento sobre un hecho puntual que movilizó a la familia a formalizar la denuncia. El joven era trasladado a Corrientes por este remisero para asistir a un centro educativo especializado.

Dijo que después de uno de esos traslados, el joven llegó a su casa media hora más tarde de lo esperado, lo que llevó a sus padres a llevarlo a un médico pediatra de confianza que lo revisó y constató los abusos.

"El imputado declaró y no pudo explicar de ninguna manera por qué, en lugar de llevarlo directamente -a la víctima- a su casa, dio tantas vueltas dentro del pueblo. El tribunal entendió que el tiempo era exiguo, pero para nosotros dan de sobra para que el hecho se haya producido", resaltó Rojas Busellato.

Anticipó que una vez que se den a conocer los fundamentos del fallo, avanzará con un recurso de apelación, que se daría la semana que viene.

Hecho

El remisero de 38 años fue denunciado por la familia del joven después que notaran cambios en la conducta del joven tras los viajes a Corrientes donde concurría con frecuencoa a un instituto especial.

Los graves hechos fueron denunciados el 22 de diciembre de 2023.

La víctima padece de Síndrome de Down y de retraso madurativo que le dificulta hablar y comunicarse con fluidez, y esa situación le impedía contar lo que le sucedía.

En ocasiones compartía viaje en un mismo vehículo con otros jóvenes aunque familiares de los mismos no advirtieron situaciones de abuso.