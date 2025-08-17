Intensa jornada de campaña en Corrientes



El candidato a gobernador de Corrientes de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón encabezó este sábado en la Costanera de Corrientes una jornada de campaña junto a militantes, vecinos e influencers, donde presentó la consigna “Feudalismo Nunca Más”. Luego recorrió Paso de la Patria para acompañar a su candidato a intendente, en el marco de una agenda que cerró a la noche con actividades en San Luis.

Desde la Costanera de la Capital, el candidato a gobernador de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, encabezó este sábado una jornada de campaña con militantes y vecinos, donde presentó una nueva consigna hacia las elecciones provinciales y municipales del 31 de agosto: “Feudalismo Nunca Más”, en clara alusión al rechazo al modelo político provincial que cuestiona como continuista y estancado.

En el marco de la actividad, un gran número de vehículos acompañaron con bocinazos, mientras transeúntes se acercaban para sacarse fotos con el candidato y con los influencers Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón, quienes lo respaldaron en la convocatoria. Almirón destacó que la provincia necesita “dar un salto hacia adelante en libertad y crecimiento, dejando atrás un esquema que solo reproduce poder”.

CRÍTICAS AL MODELO POLÍTICO VIGENTE

El candidato a Gobernador de La Libertad Avanza reafirmó sus cuestionamientos al sistema político que domina Corrientes desde hace más de dos décadas, al que denominó “feudalismo moderno”.

Señaló que este modelo frena el desarrollo y compromete áreas esenciales como la educación y la salud, por lo que propuso avanzar hacia un esquema que priorice la gestión eficiente y la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

RECORRIDA EN PASO DE LA PATRIA

Durante horas de la siesta, Almirón visitó Paso de la Patria, donde recorrió las calles para acompañar al candidato a intendente local.

Allí dialogó con vecinos y comerciantes sobre las problemáticas de la ciudad, reiterando que su compromiso es “respaldar a los equipos locales que representan un cambio verdadero para cada municipio”.

El candidato sostuvo que Corrientes debe alinearse con el proceso de transformación nacional que lidera el presidente Javier Milei y enfatizó que la campaña provincial ingresa en una etapa decisiva rumbo a las elecciones del próximo 31 de agosto.

El encuentro en la Costanera culminó con la presentación oficial de la consigna “Feudalismo Nunca Más”, mientras que a la noche los candidatos realizaban la recorrida por San Luis, Impulsando un proyecto que promueva el cambio político profundo y la modernización institucional en la municipalidad y en la provincia, con en línea con las políticas del presidente Javier Milei.