Se presentaron cinco listas de candidatos a diputados nacionales

Venció está noche el plazo para la presentación de candidatos a diputados nacionales por Corrientes. Cómo se anticipó la Libertad Avanza presentó a Virginia Gallardo encabezará la grilla seguida de Isidro Gapel Rekosup y Aymará Oderda.

En tanto, la lista de Fuerza Patria,la alianza peronista, será encabezada por el actual intendente de San Roque, Raúl "Rulo" Hadad, quien finaliza su mandato a fin de año. En segundo lugar, la nómina estará conformada por Gisela Lezcano, del Frente Renovador. El tercer candidato será Marcelo Fabián Ríos, hijo del exintendente de la ciudad de Corrientes, Fabián Ríos, quien falleció en octubre del 2022, mientras practicaba deporte

El espacio liderado por Ricardo Colombi, denominado ahora, "Corrientes nos une", llevará como candidatos al exdiputado, Francisco Podestá, de Proyecto Corrientes; Delicia Bottaro y Ramiro Billordo.



Además el espacio de Gustavo Valdés, Vamos Corrientes llevará como postulantes a la diputación nacional: 1 GONZALEZ DIOGENES IGNACIO; 2 LOPEZ PRAXEDES YTATI; 3 HERNANDEZ CARLOS CESAR



También el partido Ahora presentó lista:

1. BRUNO CASADO

2. MARIANA MAGALY “MAGA” GONZALEZ

3. “PASTOR” MARIO RUBEN CERDANO



AMPLIAREMOS