Fuerza Patria definió a sus candidatos a diputados nacionales por Corrientes

La alianza Fuerza Patria definió este domingo a sus candidatos a diputados nacionales por Corrientes para las elecciones del próximo 26 de octubre.

La lista será encabezada por el actual intendente de San Roque, Raúl "Rulo" Hadad, quien finaliza su mandato a fin de año.

En segundo lugar, la nómina estará conformada por la concejal de Curuzú Cuatiá por el Frente Renovador, Lorena Zakegian, quien también dejará su banca a fin de año.

El tercer candidato será Marcelo Fabián Ríos, hijo del exintendente de la ciudad de Corrientes, Fabián Ríos, quien falleció en octubre del 2022, mientras practicaba deporte.

Nombres que suenan en otras alianzas

Mientras el resto de las fuerzas políticas mantienen el hermetismo sobre sus candidatos, El Litoral pudo confirmar que la lista de La Libertad Avanza en Corrientes estaría encabezada por Virginia Gallardo, alumna del presidente Milei.

En el espacio de Vamos Corrientes, se mencionó la posibilidad de que el actual legislador Diógenes González encabece la grilla, acompañado por otros nombres como Aquino Britos y el actual diputado nacional Manuel Aguirre.