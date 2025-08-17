¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

La Libertad Avanza Club de Regatas Corrientes Elecciones
La Libertad Avanza Club de Regatas Corrientes Elecciones
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
OFICIAL

Fuerza Patria definió a sus candidatos a diputados nacionales por Corrientes

La lista de la alianza que competirá en las elecciones de octubre será encabezada por un intendente. También estará el hijo de un ex jefe comunal. Conocé todos los nombres. 

Por El Litoral

Domingo, 17 de agosto de 2025 a las 19:20

La alianza Fuerza Patria definió este domingo a sus candidatos a diputados nacionales por Corrientes para las elecciones del próximo 26 de octubre.

La lista será encabezada por el actual intendente de San Roque, Raúl "Rulo" Hadad, quien finaliza su mandato a fin de año.

En segundo lugar, la nómina estará conformada por la concejal de Curuzú Cuatiá por el Frente Renovador, Lorena Zakegian, quien también dejará su banca a fin de año.

El tercer candidato será Marcelo Fabián Ríos, hijo del exintendente de la ciudad de Corrientes, Fabián Ríos, quien falleció en octubre del 2022, mientras practicaba deporte.

Nombres que suenan en otras alianzas

Mientras el resto de las fuerzas políticas mantienen el hermetismo sobre sus candidatos, El Litoral pudo confirmar que la lista de La Libertad Avanza en Corrientes estaría encabezada por Virginia Gallardo, alumna del presidente Milei.

En el espacio de Vamos Corrientes, se mencionó la posibilidad de que el actual legislador Diógenes González encabece la grilla, acompañado por otros nombres como Aquino Britos y el actual diputado nacional Manuel Aguirre.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD