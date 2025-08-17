¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Secuestran cuchillos y detienen a dos hombres por generar disturbios en la calle

El hecho se registró en horas de la madrugada del domingo en la ciudad de Corrientes. 

Por El Litoral

Domingo, 17 de agosto de 2025 a las 20:02

La Policía de Corrientes informó este domingo que detuvieron a dos hombres que estaban generando disturbios en la vía publica con armas blancas. 

Según informaron fuentes policiales, los sujetos aparentemente se encontraban bajo los efectos del alcohol y su comportamiento generaba preocupación entre los vecinos y transeúntes.

Al ser abordados por los oficiales, se constató que ambos portaban armas blancas (cuchillos), por lo que los uniformados procedieron a su demora y al secuestro de los elementos, siguiendo las formalidades legales correspondientes.

Los dos hombres, mayores de edad, fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional, donde continuaron los trámites de rigor conforme a la normativa vigente.

La rápida intervención del GRIM 5 evitó que la situación escalara y refuerza las acciones preventivas que la policía realiza para garantizar la seguridad en el centro de la ciudad.

