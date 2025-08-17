Secuestran cuchillos y detienen a dos hombres por generar disturbios en la calle

La Policía de Corrientes informó este domingo que detuvieron a dos hombres que estaban generando disturbios en la vía publica con armas blancas.

Según informaron fuentes policiales, los sujetos aparentemente se encontraban bajo los efectos del alcohol y su comportamiento generaba preocupación entre los vecinos y transeúntes.

Al ser abordados por los oficiales, se constató que ambos portaban armas blancas (cuchillos), por lo que los uniformados procedieron a su demora y al secuestro de los elementos, siguiendo las formalidades legales correspondientes.

Los dos hombres, mayores de edad, fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional, donde continuaron los trámites de rigor conforme a la normativa vigente.

La rápida intervención del GRIM 5 evitó que la situación escalara y refuerza las acciones preventivas que la policía realiza para garantizar la seguridad en el centro de la ciudad.