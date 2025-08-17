Fue expulsado del país, ingresó de manera ilegal y lo atraparon en la Fiesta del Dorado

La Policía de Corrientes informó este domingo que logró la detención de un ciudadano que había ingresado ilegalmente al país, luego de haber sido previamente expulsado por infringir las leyes migratorias.

Según informaron s, el hombre, identificado como Villalba, fue localizado en la calle Costanera, cerca de la intersección del escenario de la Villa Turística de Paso de la Patria, mientras participaba del evento de la Fiesta Nacional del Dorado.

La operación fue supervisada por el Subjefe de Policía Aceval Walter y el Director de Unidad Crío Myor, Lic. Sena José, contando con la colaboración conjunta del Área de Investigación Criminal de la Unidad Regional Uno, la Dirección General de Investigación Criminal de Corrientes Capital y personal de la Comisaría de Distrito Paso de la Patria.

Villalba, quien había sido condenado por una causa relacionada con la incautación de una tonelada de droga, solicitó su expulsión para evitar cumplir la condena en Argentina, y su ingreso a Paraguay le permitió una pena más leve.

Tras recuperar su libertad, intentó regresar de forma ilegal al país, lo que motivó su demora inmediata por las autoridades.

Actualmente, se encuentra alojado en la Comisaría de Paso de la Patria, mientras se coordinan los procedimientos con el Área de Migraciones para que sea deportado bajo las formalidades legales correspondientes.