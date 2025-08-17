River venció a Godoy Cruz y se mantiene como puntero

Con un equipo alternativo, River se hizo fuerte en el Monumental y le ganó 4-2 a Godoy Cruz para mantenerse en la cima de la Zona B del Torneo Clausura y además alcanzar la cima de la tabla anual.

El partido que se jugó este domingo en el Monumental correspondió a la fecha 5 del Torneo Clausura. En River ingresó en el segundo tiempo el correntino Juan Cruz Meza que reemplazo a Nacho Fernández. La nota negativa en el triunfo Millonario pasó por las lesiones de Fabricio Bustos y Juan Fernando Quintero.

Sebastián Driussi abrió el partido con un golazo de afuera del área a los tres minutos, mientras que Agustín Auzmendi igualó el encuentro un par de jugadas después. El Millonario volvió a adelantarse de la mano de Giuliano Galoppo, aunque nuevamente apareció el goleador del Tomba para empatar el duelo vía penal.

Sin embargo, en la última acción del primer tiempo, Galoppo marcó de cabeza desde un córner perfectamente ejecutado por Juan Fernando Quintero. El equipo de Marcelo Gallardo golpeó rápidamente en el complemento: Driussi convirtió a los tres minutos y estampó el 4-2. Desde entonces, el cuadro local controló el juego y manejó los hilos de la mitad de la cancha para cerrar la victoria en el Estadio Monumental.

Con este resultado, el Millonario escaló hasta lo más alto de la zona B del Torneo Clausura con 11 puntos, mientras que en la tabla anual alcanzó a Rosario Central en la cima con 42 unidades. El Tomba marcha en el 14° lugar en el grupo y en el 27° puesto en el acumulado.

Lo próximo para River será el duelo contra Libertad por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Después del empate sin goles en Paraguay, la serie se cerrará el jueves desde las 21:30 en el Monumental. Por su parte, Godoy Cruz recibirá en Mendoza a Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Sudamericana el mismo día desde las 19, donde buscará revertir la derrota por 2-1 en Brasil.