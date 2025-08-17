Boca Unidos manda en solitario en la Reválida

Concluyó la quinta fecha de la Reválida del Torneo Federal A de fútbol y Boca Unidos quedó como único puntero en la zona B, aunque el objetivo central sigue siendo evitar el descenso. En la tabla de los promedios, se alejó de los últimos dos lugares y tomó un poco de aire.

La fecha comenzó con tres punteros. El sábado, en el duelo entre líderes, Boca Unidos venció como local a Sarmiento de Resistencia 1 a 0 con gol de Maximiliano Osurak. En tanto que durante la jornada del domingo. Sportivo Las Parejas no pasó del empate en su estadio, sin abrir el marcador, con Sol de América.

Mitre de Posadas, que se mantiene en zona de clasificación para los playoffs, cayó este domingo en su visita a Gimnasia de Concepción del Uruguay 1 a 0. El único gol del partido llegó a los 38 minutos del segundo tiempo por intermedio de Nicolás Germanier.

En una final anticipada para evitar el descenso, Ben Hur se hizo fuerte como local y superó a Crucero del Norte 3 a 1. Los goles del local fueron anotados por Juan Cruz Giacone (2) y Joaquín Molina. El tanto del colectivero lo señaló Ernesto Álvarez.

El equipo misionero, próximo rival de Boca Unidos, está prácticamente condenado a perder la categoría, mientras que los santafesinos alcanzaron la línea de Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y Gimnasia en el penúltimo lugar de los promedios.

Así en la lucha por los primeros puestos, Boca Unidos quedó con 12 puntos, Sportivo llegó a los 10 y Sarmiento se mantiene en 9. Más atrás aparecen El Linqueño con 8, Mitre y Ben Hur con 7. Luego se ubican Defensores de Belgrano y Gimnasia con 5, Sol de América 4 y Crucero del Norte 2.

Una vez que se disputen las cuatro fechas restantes, los primeros cinco avanzarán a los playoffs por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

En la tabla de promedios, que definirá los dos descensos, Boca Unidos tomó aire gracias a su gran campaña en la Reválida donde ganó cuatro de los cinco partidos que disputó. En la próxima fecha, visitará a Crucero que está último en estas ubicaciones.

La tabla de promedios es liderada por Sportivo Las Parejas 1.391 (43/23). Después se ubican Mitre 1.333 (28/21), Sarmiento 1,286 (27/21), El Linqueño 1.174 (27/23), Boca Unidos 1.143 (24/21), Sol de América 1.143 (24/21), Gimnasia 1.087 (25/23), Defensores de Belgrano 1.087 (25/23), Ben Hur 1.087 (25/23) y Crucero del Norte 0.571 (12/21).

Lo que viene

La sexta fecha de la zona B de la Reválida, contempla estos partidos:

Sportivo Las Parejas vs. Defensores de Belgrano

Sol de América vs. Gimnasia (CU)

Mitre vs. Ben Hur

Crucero del Norte vs. Boca Unidos

Sarmiento vs. El Linqueño