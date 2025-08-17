Quién es la nueva embajadora de la 60° Fiesta Nacional del Dorado

Tras el vibrante torneo de pesca embarcado y con devolución, María Falcón fue consagrada como Embajadora de la 60ª Fiesta Nacional del Dorado en Paso de la Patria.

La embajadora 2024 es María Falcón, quien tendrá la misión de difundir la esencia y la tradición de esta fiesta mayor. Además, fueron distinguidas:

Arabella Gómez como Representante Cultural .

Agustina Fernández como Representante de la Pesca Deportiva .

Leticia Cardozo como Representante Turística.

Con este nombramiento, las jóvenes se convierten en portadoras de la identidad dorada, transmitiendo la pasión por la pesca, la cultura y el turismo que caracterizan a Paso de la Patria.

La Fiesta Nacional del Dorado no solo destaca por la competencia de pesca deportiva más importante del país, sino también por su fuerte impronta cultural y turística, que este año cumple 60 años de historia ininterrumpida.