Virgina Gallardo, tras ser elegida como candidata a diputada nacional por Corrientes: "Vuelvo a casa"

La ex vedette y panelista de televisión encabezará la lista de La Libertad Avanza. Qué dijo en sus redes sociales.

Por El Litoral

Lunes, 18 de agosto de 2025 a las 18:35

La mediática Virginia Gallardo confirmó en sus redes sociales su candidatura a diputada nacional por la provincia de Corrientes, como cabeza de lista de la alianza La Libertad Avanza.

Con un posteo en Instagram, la ex vedette escribió: “¿Feliz?, Vuelvo a casa”, acompañando el mensaje con fotos de su reciente visita a la provincia.

Gallardo, que compartirá la grilla con Isidro Gapel Rekosup y Aymará Oderda, nació en Corrientes capital el 25 de septiembre de 1985 y es una figura conocida en el mundo del espectáculo.

La trayectoria de la candidata

Conocida por su papel como "Chica del Verano" en 2011 y por su relación con el mediático empresario Ricardo Fort, Virginia Gallardo ha consolidado su carrera en los últimos años como panelista de televisión y tuvo un rol en la miniserie "Menem".

El respaldo de Lisandro Almirón

El candidato a gobernador por La Libertad Avanza en Corrientes, Lisandro Almirón, salió a respaldar la candidatura de Gallardo. "Desde hace muchos años se ha destacado por su compromiso con las ideas de la libertad y el liderazgo de Javier Milei", afirmó Almirón.

Además, el candidato señaló que Gallardo “hoy se incorpora activamente a nuestra campaña para terminar con el feudalismo en Corrientes”, dejando en claro su rol dentro de la estrategia electoral del espacio.

