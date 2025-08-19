La Municipalidad de Santa Lucía denuncia "intencionalidad política" tras un allanamiento judicial

Agentes del Ministerio Público realizaron en las últimas horas un allanamiento en la Municipalidad de la ciudad correntina de Santa Lucía. El operativo se llevó a cabo de manera sorpresiva, a menos de dos semanas de los comicios provinciales.

Ante la situación por una presunta malversación de fondos, la gestión del intendente Norbert Villordo emitió un comunicado oficial en el que informó que se encuentra "colaborando plenamente con la Justicia, entregando en tiempo y forma los expedientes administrativos solicitados por la Fiscalía".

Denuncia de “maniobras perversas e infundadas”

En el texto, la gestión de Villordo expresó su sorpresa por la fecha elegida para el procedimiento, a "tan solo 15 días de una elección".

El municipio denunció que se trata de un "claro intento de instalar dudas y desprestigiar la figura del intendente con acusaciones perversas e infundadas".

Finalmente, el comunicado ratificó el compromiso con la transparencia y la verdad, y señaló la convicción de que "la Justicia esclarecerá la situación y quedará en evidencia la intencionalidad política de estas maniobras".