Corrientes: ocho penitenciarios serán juzgados por la muerte de Héctor García en la Unidad Penal N°6

El próximo lunes 15 de diciembre, a las 8:30, se dará inicio al juicio contra ocho miembros del Servicio Penitenciario de Corrientes acusados por la muerte del interno Héctor “manchita” García, de 20 años, ocurrida el 13 de enero de 2021 en la Unidad Penal N°6 (San Cayetano).

La víctima se encontraba cumpliendo prisión preventiva por circular en una moto robada cuando, según la acusación, falleció a causa de golpes que habría recibido por parte de los penitenciarios.

Acusados y delitos

La causa se centra en el delito de tortura seguida de muerte. Los ocho imputados son:

Detenidos (acusados de tortura seguida de muerte): Víctor Molina y Héctor Ortíz.

En libertad (acusados de partícipes no necesarios de tortura seguida de muerte): Ramón Gómez, Ricardo Páez, Marcelo Alegre, Rubén Camaño Castillo, Francisco Gómez y Lucas González.

Tribunal, fiscal y querellas

El debate se llevará a cabo en las instalaciones del Tribunal de Juicio N°1, ubicado en el Edificio Patono.

Tribunal: lo integran la Dra. Ana del Carmen Figueredo (Presidente), y los vocales Dr. Darío Alejandro Ortíz y Dra. María Mercedes Leconte.

Fiscalía: estará representada por el Dr. Carlos José Lertora.

Querellas: participarán dos querellas: una en representación de la madre de la víctima, a cargo del Dr. Hermindo González, y la otra a cargo del Comité Provincial de la Tortura, representado por los doctores Jorge Isetta y Sofía Domínguez Bricenio.

El caso

Héctor Exequiel García alias "Manchita" falleció el 13 de enero de 2021 en la Unidad Penal N° 6 de San Cayetano, en una celda de aislamiento a la que había sido llevado por los guardiacárceles luego de exigir medidas sanitarias ante los casos de covid-19.

De acuerdo con los resultados de la autopsia y una tomografía efectuada, Exequiel murió a causa de los golpes que sufrió en la cabeza, lo que le generó un traumatismo encefalocraneano que derivó en una depresión en el sensorio y la posterior muerte.

La investigación culminó con el procesamiento contra ocho miembros del SPP de los cuales dos fueron procesados por el homicidio calificado y las torturas. Dos de los acusados permanecen detenidos y el resto está en libertad.

Cronograma del debate

El juicio comenzará el lunes 15 a las 8:30 horas y continuará en idéntico horario los días martes 16, miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de diciembre. Durante la primera semana se espera el testimonio de siete personas.