Caza furtiva Combate al narcotráfico allanamientos en Corrientes
Allanamientos en Corrientes: numerosos detenidos y varias motos secuestradas

Se llevaron adelante en los barrios Pujol y Loma Linda, donde detuvieron a cuatro personas vinculadas a un video viral y demoraron a otras 22 por infracciones menores.

 

Por El Litoral

Viernes, 12 de diciembre de 2025 a las 11:22

La Policía de Corrientes llevó a cabo 13 allanamientos en los barrios Pujol y Loma Linda, en el marco de investigaciones por hechos delictivos recientes. La operación de este viernes dejó tuvo como resultado la detención de cuatro personas y el secuestro de varias motocicletas de origen dudoso.

En Pujol, los efectivos realizaron ocho allanamientos relacionados con distintas causas judiciales y demoraron a 10 personas por infracciones menores, como consumo de alcohol en la vía pública y molestias a transeúntes.

Paralelamente, en Loma Linda se concretaron cinco allanamientos que permitieron la detención de tres mayores y un menor, identificados en un video viral que mostraba un hecho delictivo contra un comerciante. En ese mismo barrio, la Policía secuestró cuatro motocicletas sin documentación y demoró a 12 personas también por infracciones menores.

Según informaron, los detenidos y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia para continuar con los trámites correspondientes.

En el operativo estuvieron presentes el ministro de Seguridad, Adán Gaya, y el jefe de Policía de Corrientes, Miguel Ángel Leguizamón, junto a otras autoridades policiales.

 

