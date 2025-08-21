Comienza el pago del plus para municipales de Corrientes

El intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, anunció a través de sus redes sociales que el pago del plus especial para los trabajadores municipales de la capital correntina comenzará este lunes 25 de agosto. El cronograma se extenderá hasta el miércoles 27.

Los trabajadores de planta, contrato y los agentes Neike bancarizados tendrán el dinero depositado en sus cuentas bancarias este lunes, y podrán acceder al mismo a través de los cajeros automáticos.

Cronograma para agentes Neike no bancarizados

Aquellos trabajadores Neike que no están bancarizados deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), ubicada en Brasil 1269. El horario de atención es de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20 h.

El cronograma de cobro por terminación de DNI es el siguiente:

Lunes 25 de agosto: DNI finalizados en 0, 1 y 2.

Martes 26 de agosto: DNI finalizados en 3, 4, 5 y 6.

Miércoles 27 de agosto: DNI finalizados en 7, 8 y 9.

En el caso de los Neike bancarizados que no tienen tarjeta de débito, deberán cobrar por ventanilla del Banco de Corrientes, en sucursal de avenida Teniente Ibáñez 1826, siguiendo el mismo cronograma.