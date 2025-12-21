"La obra del estadio comenzará en breve"

El nuevo estadio del Club de Regatas Corrientes comenzará a construirse en breve, así lo afirmó el titular de la entidad Eduardo Tassano durante la Asamblea General Ordinaria que se concretó este domingo.

“Estamos esperando la obra del estadio, que sin ninguna duda se va a iniciar en breve. Aspiramos a tener un estadio moderno con normas FIBA (Federación Internacional de Básquetbol)”, anticipó Tassano.

“Quiere decir que en el futuro vamos a poder tener eventos internacionales puntuables, como por ejemplo un torneo sudamericano de selecciones, que eso no se podía hacer en este momento”, agregó.

El techo y parte de la estructura del estadio José Jorge Contte se desmoronó en el mes de agosto, cuando se realizaban trabajos en el techo del mismo.

En TyC Sports adelantaron que la obra tendrá una duración de 8 meses y que Regatas volvería a su localía para la próxima temporada de la Liga Nacional de Básquetbol.

Desde la entidad del parque Mitre le señalaron a El Litoral que “quedan detalles por cerrar” y por lo tanto optaron por la prudencia y no dar fecha de inicio de la obra y ni duración de la misma.

En la Asamblea de este domingo, Tassano resaltó: “Este año sin duda que ha sido muy difícil para el club por el tema del estadio. Pero es para destacar la resiliencia de nuestros socios. No hemos perdido casi ninguno ante esa circunstancia, y es más, en estos días estamos disfrutando el aumento de socios”.

En ese sentido subrayó: “No hubo interrupciones en la actividad deportiva ni los entrenamientos de nuestro equipo de básquet, en todas sus categorías, de vóley, de cesto, y todas las otras actividades que se siguieron desarrollando normalmente en el club, desde el remo, la vela, las actividades no competitivas y recreativas”. Por eso “quiero destacar todo eso y sobre todo agradecer a nuestra masa societaria que se mantuvo firme”.

En la mañana del domingo en el Salón de Usos Múltiples se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria del Club de Regatas Corrientes, en donde la Honorable Comisión Directiva, presidida por el Dr. Eduardo Tassano, recibió el respaldo por parte de los socios.

La Asamblea fue encabeza por Tassano y la secretaria, Andrea Crudeli, quienes estuvieron acompañados por el vicepresidente Dr. Francisco Macías, el tesorero Ernesto Calvano, el auditor, Cr. Guillermo Corrales. También estuvo presentes la Dra. Norma Piragine Niveiro, asesora legal de la institución.

Durante la asamblea se puso en consideración la Memoria y Balance General, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2025, los cuales fueron aprobados por todos los presentes.

“Estamos de pie para seguir con nuestro querido club y cumpliendo una vez más este requisito que es formal, que es dar la aplicación a la Asamblea Ordinaria con la aprobación de memoria y balance. Muchísimas gracias a todos que se hayan acercado en este día tan difícil y lluvioso porque esto reafirma la condición pluralista y el interés que tienen los socios por nuestro querido club”, manifestó Tassano.