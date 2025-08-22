Virginia Gallardo respondió con dureza a las críticas y se defendió con su origen correntino

En el medio de una fuerte polémica, la figura mediática Virginia Gallardo rompió el silencio y se pronunció sobre las críticas que recibió tras anunciar su candidatura a diputada nacional por Corrientes en el partido La Libertad Avanza (LLA).

Visiblemente emocionada, la mediática defendió su decisión, su trayectoria de más de 20 años y su profundo arraigo a la provincia.

Gallardo reveló que la propuesta política surgió de manera inesperada durante sus vacaciones. "Lo único que quiero es aportar un granito de arena por la Argentina que tenemos, que me duele", declaró en el programa Mujeres argentinas de el trece.

Y añadió que lo hace "por mi hija y por los hijos de todos", buscando un país mejor.

Orgullo correntino y una visión honesta de la política

Uno de los puntos más importantes de su declaración fue su arraigo con la provincia. "Yo ante todo soy correntina", afirmó, aclarando que su candidatura es para representar a los correntinos y no a los argentinos en general.

Destacó que su vida entera está en Corrientes, incluyendo su familia y su educación, y se presentó como una correntina común que va al supermercado, compra chipá y camina por la Costanera.

Gallardo aseguró que "no es política y probablemente no lo será en el futuro", pero cree firmemente que la política necesita gente honesta como ella.

Se comprometió a votar según sus convicciones, a recorrer el interior de la provincia para escuchar a la gente y a dar un paso al costado si se desilusiona en el camino.

La dura respuesta a José Mayans

El momento de mayor tensión en sus declaraciones llegó cuando se refirió a las declaraciones de José Mayans, quien la calificó de "tonta" y "estúpida" al asegurar que la modelo buscaba ganar “9 o 10 millones de pesos”.

La respuesta de Gallardo fue firme: "A mí no me mueve la plata, no me movió nunca y es lo que están queriendo utilizar en mi contra y no le va a salir porque no pedí un peso".

Además, le corrigió al senador su error sobre su candidatura: "Más tonto y estúpido, Sr. Mayans, es no saber que soy candidata a Diputada y no a Senadora, así que no tendrá el gusto de tenerme como compañera".

Gallardo defendió con vehemencia su trayectoria: "No paro de trabajar, hice de todo".

Resaltó sus 20 años de "trayectoria laboral ininterrumpida" en los medios, su formación académica y su origen humilde.

Finalmente, afirmó que las críticas no la detienen: "Me dan más ganas de meterme para intentar ser diferente en la política".