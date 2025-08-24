Juan Pablo Valdés presentó las propuestas de Vamos Corrientes en San Luis del Palmar

El candidato a gobernador por la alianza Vamos Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó este sábado un acto de campaña en San Luis del Palmar, donde respaldó a la fórmula local compuesta por Reni Buján y María Victoria Navarro para la intendencia.

Ejes del discurso

En su intervención, Valdés destacó las obras realizadas durante la actual gestión provincial y planteó la necesidad de continuar con proyectos de infraestructura, modernización e inclusión, enmarcados en el plan estratégico Corrientes 2030.

El candidato enumeró como prioridades la construcción de viviendas, escuelas, comisarías y hospitales, además de la ampliación e iluminación de la Ruta Provincial 5, en el tramo que conecta la autovía con el ingreso a la localidad.

Propuestas destacadas

Entre las medidas expuestas, Valdés mencionó:

Administración responsable de las finanzas públicas, con equilibrio fiscal y baja presión impositiva.

Expansión de la conectividad digital mediante la red de fibra óptica.

Impulso a la educación digital, la telemedicina y los trámites en línea.

Obras de infraestructura vial, educativa y de seguridad en distintas localidades.

Fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico, con la aprobación de la ley de narcomenudeo.

Desarrollo productivo junto al sector privado y universidades, para agregar valor a la producción forestal, arrocera, ganadera y citrícola, entre otras.

Llamado a la militancia

En el cierre, Valdés convocó a los militantes y simpatizantes a intensificar el contacto con los vecinos de cara a las elecciones del 31 de agosto, resaltando que la alianza oficialista busca consolidar su proyecto de gestión en la provincia.

Presencia de dirigentes

El acto contó además con la participación de referentes de Vamos Corrientes, entre ellos Pedro Braillard Poccard, Diógenes González, Silvia Galarza, Ingrid Jetter, Eduardo Tassano, Gustavo Valdés (candidato a senador provincial) y concejales locales.