Cortes de luz en Corrientes: la Dpec explicó los motivos

El interventor de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec), Pablo Cuenca, explicó los motivos del corte de energía eléctrica que afectó a varios barrios de la ciudad entre la noche del sábado y la tarde del domingo, a raíz de la avería de un cable subterráneo de 33 kilovoltios. Entre los barrios afectados estuvieron Molina Punta, Jardín, Docente, Apipé, Punta Taitalo y otras zonas cercanas.

Según indicó, el inconveniente se produjo durante la madrugada del domingo, alrededor de las 0.30, cuando se registró la falla en un alimentador que abastece a una zona importante de la ciudad.

Cuenca señaló que el primer paso fue identificar el lugar exacto de la falla, una tarea que demandó varias horas debido a que se trató de un cable subterráneo ubicado en una zona de difícil acceso, a la vera de la Ruta Nacional 12, en inmediaciones del campus universitario.

Dificultades en la reparación

“El inconveniente puntual tuvo que ver con la accesibilidad”, explicó el interventor, y agregó que las recientes lluvias complicaron aún más el ingreso al sector donde se encontraba el cable averiado.

Detalló que, por las condiciones del terreno, no pudieron ingresar maquinarias, por lo que los trabajos debieron realizarse de manera manual, incluyendo tareas de excavación, localización, empalme y reparación del cable.

Desde la Dpec destacaron que el personal comenzó a trabajar de manera inmediata y sin interrupciones, desde la madrugada del domingo hasta la tarde del mismo día.

Maniobras y restitución del servicio

Durante el operativo, se realizaron maniobras de transferencia de carga, lo que permitió restablecer el servicio en la mayoría de los barrios afectados cerca del mediodía del domingo.

Finalmente, alrededor de las 16 del domingo, se logró volver a la configuración normal del sistema, quedando el servicio completamente restablecido en toda la ciudad.

Cuenca aclaró que el corte no estuvo relacionado con un transformador ni con un exceso de demanda, y descartó que tenga vinculación con otros eventos o sectores puntuales de la ciudad, ya que se trata de alimentaciones diferenciadas.

Sobre la causa de la avería

El interventor explicó que este tipo de fallas pueden ocurrir durante la época estival, aunque remarcó que el cable afectado no es antiguo y no debería presentar inconvenientes habituales.

“Lo importante es poder darle respuesta de manera inmediata”, señaló a radio Sudamericana, y destacó el trabajo del personal técnico de la DPEC, al que calificó como “el recurso más valioso que tiene la empresa”.

Por último, indicó que, a partir de lo ocurrido, se evaluaron medidas para mejorar la detección temprana de fallas, aunque aclaró que no es posible garantizar que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir.