Temas y precio de las entradas: todo lo que tenés que saber sobre la primera noche del Show de Comparsas

El Carnaval de Corrientes traslada este miércoles su magia al anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. A partir de las 20, se llevará a cabo el primer Show de Comparsas, una de las propuestas más distintivas de la fiesta correntina que combina el despliegue del corso con la narrativa teatral y la puesta en escena coreográfica.

Esta edición 2026 contará con tres jornadas especiales programadas para los días 4, 8 y 11 de febrero. Para la noche inaugural, los interesados pueden adquirir sus entradas a través de la plataforma Norteticket, con valores de 13 mil pesos para el sector preferencial y 6 mil pesos para la general.

Las historias en escena: temas 2026

Cada comparsa diseñó una dramaturgia específica para esta competencia, elevando la vara artística del litoral argentino:

Sapucay: "Sapucay del alma mía" . Propone un viaje por el paraíso de los artistas. Con una fuerte carga espiritual, la comparsa del "Gallo" plantea que el arte es el bálsamo capaz de sanar las heridas más profundas, celebrando la inmortalidad del alma humana.

Ará Berá: "Loco un poco" . La última campeona presenta un homenaje a la locura creativa de los comparseros. Inspirada en la Alicia de Lewis Carroll, la historia sigue a una joven correntina que regresa a su ciudad para redescubrir la pasión por el carnaval, desafiando los límites de lo establecido.

Copacabana: "El Messías" . La comparsa del "Esplendor" fusiona la épica deportiva con el brillo carnestolendo. Es un tributo a Lionel Messi , enfocándose en su resiliencia y en cómo aquel niño que enfrentó limitaciones físicas se convirtió en el máximo exponente de la identidad argentina.

Arandú Beleza: "Agua del Cielo". En su 20° aniversario, la "Estrella Guía" explora el ciclo de la lluvia y la espiritualidad. Bajo el emblema del Águila, la trama viaja desde las creencias de los pueblos originarios hasta el nacimiento del samba.

Un evento único en el país

A diferencia de los desfiles en el corsódromo, el Show de Comparsas permite apreciar la dramaturgia y dirección artística en un escenario fijo, donde las agrupaciones despliegan escenografías complejas y cuerpos de baile que narran cronológicamente el tema elegido.

La coordinación artística y musical de cada comparsa busca elevar la vara de la Capital Nacional del Carnaval, consolidando al Cocomarola como el templo donde el lujo y la actuación se encuentran para contar historias que trascienden el baile.