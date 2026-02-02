¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Carnaval de Corrientes Municipalidad de Mburucuyá Pablo Lines
Carnaval de Corrientes Municipalidad de Mburucuyá Pablo Lines
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
TRIATLÓN EN FORMOSA

Matías Muchutti se destacó en la X Copa Argentina

El correntino ganó en su categoría y se aseguró un lugar para la final del Campeonato Argentino.

Por El Litoral

Lunes, 02 de febrero de 2026 a las 19:58

Matías Muchutti se impuso en la X Copa Argentina de Triatlón “Vuelta Fermoza” que se concretó en la provincia de Formosa. El representante de Triatletas del Paraná, ganó en la categoría Mayores A en una competencia que contó con atletas de ocho países.

El evento, organizado por la Asociación Formoseña de Triatlón y fiscalizado por la Federación Argentina de Triatlón, se llevó a cabo el último domingo con una temperatura que rondó los 40ºC.

La prueba estuvo destinada a atletas Junior, Sub 23 Elite y Elite, y reunió a más de 120 competidores, muchos de ellos representantes de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú, Paraguay y Uruguay. 

Matías fue uno de los primeros en salir del agua en el tramo de natación, que se disputó en las aguas del río Paraguay, en la costanera de Formosa, frente a la localidad de Alberdi.

Luego, el circuito de ciclismo se desarrolló en el paseo costero formoseño, y el pedestrismo se concretó en las calles paralelas al puerto.

Con este resultado, Matías ya clasificó para la Gran Final del Campeonato Argentino, en sede a designar, y se mantiene en los primeros puestos del ranking argentino.

La próxima fecha del Campeonato Argentino será el 22 de febrero en Reconquista con la presencia de Matías Muchutti.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD