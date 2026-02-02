Matías Muchutti se destacó en la X Copa Argentina

Matías Muchutti se impuso en la X Copa Argentina de Triatlón “Vuelta Fermoza” que se concretó en la provincia de Formosa. El representante de Triatletas del Paraná, ganó en la categoría Mayores A en una competencia que contó con atletas de ocho países.

El evento, organizado por la Asociación Formoseña de Triatlón y fiscalizado por la Federación Argentina de Triatlón, se llevó a cabo el último domingo con una temperatura que rondó los 40ºC.

La prueba estuvo destinada a atletas Junior, Sub 23 Elite y Elite, y reunió a más de 120 competidores, muchos de ellos representantes de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú, Paraguay y Uruguay.

Matías fue uno de los primeros en salir del agua en el tramo de natación, que se disputó en las aguas del río Paraguay, en la costanera de Formosa, frente a la localidad de Alberdi.

Luego, el circuito de ciclismo se desarrolló en el paseo costero formoseño, y el pedestrismo se concretó en las calles paralelas al puerto.

Con este resultado, Matías ya clasificó para la Gran Final del Campeonato Argentino, en sede a designar, y se mantiene en los primeros puestos del ranking argentino.

La próxima fecha del Campeonato Argentino será el 22 de febrero en Reconquista con la presencia de Matías Muchutti.