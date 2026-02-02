Ataque vandálico a cajeros del Banco de Corrientes y una mueblería en Santa Rosa: una mujer fue detenida

Un inusual episodio de violencia y daños materiales sacudió la tranquilidad de la localidad de Santa Rosa en las primeras horas de este lunes. Pasadas las 05:20, la Comisaría Departamental fue alertada sobre un ataque contra la fachada de la sucursal del Banco de Corrientes, donde desconocidos habían destrozado los cristales de seguridad y dañado la zona de cajeros automáticos.

Al llegar al lugar, la comisión policial, encabezada por el comisario inspector Ariel Pavón, constató la magnitud de los destrozos. Mientras se iniciaban las primeras pericias para recolectar evidencia y revisar cámaras de seguridad, surgió un segundo reporte: una mueblería cercana también había sido atacada bajo la misma modalidad de rotura de vidriera.

Robo y persecución

A diferencia del ataque a la entidad bancaria, en el comercio de muebles el hecho no se limitó al vandalismo. Los efectivos confirmaron que, tras violentar el local, la persona responsable sustrajo una bicicleta que se encontraba en exhibición en el interior.

Con las características de la sospechosa y los datos del rodado, el personal policial inició un rastrillaje por las calles de la ciudad. El operativo dio resultados positivos minutos después, cuando interceptaron a una mujer mayor de edad que circulaba a bordo de la bicicleta robada.

Situación judicial

La mujer fue inmediatamente aprehendida y trasladada a la dependencia policial, donde quedó alojada a disposición de la Justicia de Santa Rosa. Por su parte, el vehículo recuperado fue secuestrado como evidencia del robo y será restituido a sus propietarios tras las diligencias de rigor.

Desde la fuerza provincial señalaron que las actuaciones continúan para evaluar el costo total de los daños en los cajeros automáticos, los cuales son vitales para la operatoria financiera de la comunidad.

Las autoridades judiciales buscan determinar ahora si la autora del hecho actuó bajo algún estado de alteración o si el ataque fue parte de un plan delictivo premeditado.

*Con información de FM La Ruta