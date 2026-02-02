Racing perdió frente a Tigre y sigue sin sumar puntos

Racing fue superado y profundizó su complicado presente tras caer este lunes por 3-1 ante Tigre como visitante en un partido correspondiente a la tercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura, llevado a cabo en el estadio José Dellagiovanna.

La primera mitad transcurrió con pocas emociones en Victoria. Fue el ex Boca Juniors Jabes Saralegui el que exigió a Facundo Cambeses. El Matador tomó la iniciativa, mientras que la Academia tuvo un juego más cauto y dependió de las ganas de Adrián “Maravilla” Fernández para intentar romper alguna línea.

Antes de irse al descanso, a los 48 minutos, una contra del Matador terminó en la apertura del marcador. Bruno Leyes despejó, Ignacio Russo la tocó de primera y de espaldas para el correntino David Romero, que metió una corrida desde casi la mitad de la cancha, dejó en el camino a Cambeses y definió junto al palo. El golazo fue un premio para el mejor jugador del elenco local.

En el complemento Racing reaccionó y fue por el empate. En su búsqueda, Felipe Zenobio le ahogó el grito a Maravilla Martínez con una tapada providencial. Más tarde el guardameta local volvió a salvar tras un centro venenoso de Gastón Martirena.

Racing lo metió en su campo a Tigre y mereció el empate que llegó a los 80 minutos con un zurdazo de Gabriel Rojas ante un débil respuesta de Zenobio.

Aunque en el mejor momento de la Academia, el Matador golpeó otra vez. A los 85 minutos Santiago Sosa calculó mal un cabezazo y la recuperó Ignacio Russo, que metió una corrida y con un tiro cruzado venció la resistencia de Cambeses.

En el final, Gonzalo “Pity” Martínez recuperó en la mitad de la cancha, corrió por la izquierda y definió con su zurda para liquidar el partido. El ex jugador de River Plate se quebró en llanto en su festejo, ya hacía más de un año que no marcaba, desde diciembre de 2024.

Con esta victoria, Tigre llegó a 7 puntos y es uno de los dos punteros de la Zona B junto con River Plate. Mientras que Racing sigue sin unidades y es último en la tabla.

En la próxima fecha ambos jugarán este sábado. Racing recibirá a Argentinos Juniors a partir de las 18.00. En tanto que Tigre visitará a River Plate, desde las 20.00, en un cruce directo por la punta de su grupo.