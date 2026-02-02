Emergencia económica en Mburucuyá: preocupa el "faltazo" de concejales opositores

La tensión política en la localidad correntina de Mburucuyá alcanzó un nuevo pico este lunes cuando los concejales de la oposición decidieron presentarse en el recinto, dejando sin quórum la sesión extraordinaria donde debía tratarse el proyecto de emergencia económica municipal.

La medida es impulsada por el intendente Edgar Galarza Florentín, quien asumió hace apenas dos meses con el objetivo de auditar una administración que define como "devastada".

Desde el Ejecutivo municipal calificaron la ausencia como una "maniobra política deliberada" para obstaculizar el ordenamiento de las arcas públicas. "Con su ausencia, bloquean las herramientas que el municipio necesita para ordenar una gestión irresponsable que dejó las cuentas al borde del colapso", sentenciaron a través de un comunicado oficial.

La herencia de Guastavino: sueldos y legajos bajo la lupa

La necesidad de la emergencia económica se fundamenta en una serie de irregularidades detectadas tras la salida de Pablo "Kelo" Guastavino. Según la auditoría preliminar de la nueva gestión, la situación de revista del personal es uno de los puntos más críticos:

Nómina irregular: se detectaron 300 personas que figuran como trabajadores sin la documentación legal correspondiente, muchos de los cuales son señalados como "ñoquis" que jamás se presentaron a cumplir tareas.

Aumentos desproporcionados: entre agosto y diciembre de 2025, la gestión anterior otorgó incrementos salariales acumulados del 500% , una cifra que el actual municipio considera "inviable" por carecer de previsión presupuestaria.

Parque automotor: la maquinaria destinada a servicios básicos y obras públicas fue recibida en condiciones de deterioro total.

Desfinanciamiento y festival en riesgo

La preocupación de Galarza Florentín también radica en las partidas presupuestarias aprobadas para el ejercicio 2026. Según denunciaron, hubo una reducción drástica en fondos para combustible y mantenimiento de espacios públicos, justo en un contexto de alta inflación.

Incluso el evento cultural más importante de la localidad se vio afectado: la gestión anterior dejó apenas 17 millones de pesos para la realización del Festival Auténtico del Chamamé Tradicional, una cifra considerada irrisoria para la magnitud del espectáculo y los costos actuales de logística y contratación de artistas.

"El caos no lo generamos nosotros, pero sí vamos a ser quienes lo pongan en orden", concluyó el mensaje oficial, ratificando que continuarán con las auditorías y las denuncias judiciales correspondientes a pesar del vacío legislativo en el Concejo Deliberante de Mburucuyá.