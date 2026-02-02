San Martín tuvo un primer tiempo para el olvido y perdió frente a Atenas

San Martín jugó un pésimo primer tiempo, llegó a perder por 33 puntos, y sumó su segunda derrota consecutiva en Córdoba por la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) 2025/26. En la noche de este lunes, perdió frente a Atenas 90 a 7 6y el miércoles cerrará su paso por suelo cordobés cuando visite a Independiente de Oliva.

El primer tiempo que se jugó en cancha de Atenas no tuvo equivalencias. El local superó en todos los terrenos a San Martín y le sacó 33 puntos de ventaja (53 a 20 antes de cerrar el segundo capítulo). En el complemento, el Rojinegro mostró otra actitud, equiparó el juego pero quedó muy, metió un parcial de 54 a 37 pero quedó lejos en el marcador global.

Santiago Ferreyra con 18 puntos y Danjel Purifoy con 17 fueron los goleadores de Atenas (8-14), mientras que en en San Martín (10-12) se destacaron Gastón García y el brasileño Daniel Moreira con 16 puntos cada uno. El equipo correntino se presentó en la capital cordobesa con dos bajas: Salvador Giletto (por paternidad) y Víctor Fernández (lesionado).

Una ráfaga de 8 puntos de Santiago Ferreyra le dio la primera ventaja a Atenas (12-6) en menos de 4 minutos juego, lo que anticipó sería un sufrimiento para San Martín. El buen trabajo de Nakie Sanders, en los dos tableros, y los puntos de Manuel Buendía, aumentaron la diferencia (22 a 6) para el local. El cuarto inicial terminó siendo todo de Atenas que es escapó 31 a 9 y llegó al primer descanso 21 puntos arriba (31 a 10).

San Martín no exhibió respuestas ni reacción en el segundo segmento y Atenas jugó prácticamente a voluntad llegando a tomar una ventaja de 33 puntos (53 a 20).

En la segunda parte (3° y 4° cuarto), San Martín mejoró su actitud y generó mejoras opciones en el ataque para meter un parcial de 54 a 37 para, al menos, cambiar la imagen del equipo. Atenas cuidó la diferencia y jugó con tranquilidad sabiendo que el partido se había definido con mucha anticipación.

El miércoles, desde las 21,30, San Martín visitará a Independiente de Oliva en el cierre de su gira por Córdoba que comenzó el último sábado cuando perdió frente a Instituto.