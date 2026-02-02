Corrientes: viajó para un tratamiento médico y vandalizaron su auto para robarle

Un automóvil que estaba estacionado en una calle de ciudad Capital fue violentado este lunes por desconocidos para robar elementos de su interior. Un caso similar había ocurrido días atrás.

Una mujer denunció que “barretearon” su vehículo que estaba estacionado en por calle J.R. Vidal y Lavalle.

La propietaria del vehículo informó además que proviene del interior de la provincia y está en Capital por atenciones médicas en un hospital de la zona.

Desconocidos violentaron la puerta de un automóvil marca Fiat para llevarse documentaciones, dinero en efectivo y otros elementos que había en el interior del mismo. La víctima denunció que encontró una gorra color rojo y blanco y un cigarro de armado casero, aparentemente de marihuana, debido al fuerte y característico olor que emanaba.

La denuncia ya fue realizada en la comisaría jurisdiccional y se espera que inicie la investigación pertinente.

Antecedente con la misma modalidad

Cabe recordar que el 21 de enero se registró un caso similar en la misma ubicación, donde ladrones violentaron la puerta de un vehículo cuyo propietario también provenía del interior y se encontraba realizando trámites para un tratamiento médico.

En este caso, se trataba de un Chevrolet, modelo Corsa. A pesar de la denuncia, la Policía aún no logró recuperar los elementos sustraídos.