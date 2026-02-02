El Gobierno de Corrientes prepara anuncios salariales

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, brindó precisiones sobre posibles incrementos salariales para los trabajadores de la provincia.

El mandatario planteó que actualmente están en tratativas con el sector docente anticipando el inicio del ciclo lectivo, “Rivas Piasentini —ministro de Hacienda— y Ana Miño —ministra de Educación— ya están trabajando, hubo reuniones”, dijo al respecto.

Es así que aprovechó para adelantar que trabajan para “continuar con nuestra política de mejora salarial”, y agregó que “lo que queda es ser responsable y decir en qué porcentaje y cumplir con la meta”, mencionó en entrevista en Radio Dos.

Sobre el momento del anuncio del porcentaje de mejora salarial, se plantea en meses claves: “en marzo o abril van a estar los anuncios”, dijo Valdés.

El gobernador aclaró que aún se está discutiendo este eje y mencionó que “sí terminamos de resolver antes, de trabajar con el ministro -Rivas Piasentini- lo decimos”.

Endeudamiento de las familias y créditos para municipios

A Valdés se le planteó el contexto de la economía actual y cómo afecta a muchas familias correntinas, que tienen préstamos y tarjetas de crédito en el Banco de Corrientes, las cuales plantean una refinanciación por parte de la entidad.

El mandatario mencionó que esto “el año pasado el BanCo había refinanciado” a clientes, y agregó que “tenemos que trabajar para que el banco lo pueda hacer” nuevamente.

Sobre la situación de la entidad bancaria, dijo que “trabajamos en diferentes líneas para contener lo productivo”, y agregó que se gestiona “la posibilidad de darle a los municipios créditos para que puedan comprar su maquinaria para que no tengan que alquilar”, apostando a que estos dispongan de elementos para su desarrollo.