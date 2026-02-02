Quién es Pedro Lines, el nuevo titular del Indec que reemplazará a Marco Lavagna

Pedro Lines será el nuevo titular del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec). El funcionario era hasta este lunes director técnico del organismo. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó su labor en el Indec y anunció en diálogo con Radio Rivadavia que será el reemplazante de Marco Lavagna, tras su salida.

Lines es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, Master en Economía en el Centro de Estudios Macroeconómicos y actualmente cursa una Maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral.

Trabaja como director técnico en el Indec coordinando la elaboración del programa estadístico anual del país. También organiza el desarrollo de normas y procedimientos técnicos relacionados con la planificación, diseño, implementación y evaluación de censos y encuestas, así como indicadores sociales y económicos, entre otras funciones.

De acuerdo a sus redes sociales, es miembro del Grupo de Expertos Asesores (AEG) de las Naciones Unidas del Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Cuentas Nacionales (ISWGNA).

Entre 2016 a 2018, estuvo a cargo de la compilación de las estimaciones de la de Balanza de Pagos, Deuda Externa y PII de Argentina.

Desde 2011 hasta 2016, trabajó para la Autoridad Estadística de Qatar, donde estuvo a cargo de la construcción de los cuadros de Oferta-Utilización y las cuentas por sector institucional de Qatar. También trabajó durante diez años como ayudante ad-honoren de Econometría en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Los comienzos de Pedro Lines

Lines comenzó su carrera en el área de Cuentas Nacionales, donde participó en las estimaciones del año base 1993 de la Argentina, interviniendo en la recolección, validación y análisis de datos. Más tarde, en esa misma oficina, fue responsable de la consistencia final y del tratamiento matemático de la Matriz Insumo-Producto 1997, según informó el Indec en un comunicado.

Entre 1996 y 2004, y luego entre 2007 y 2010, estuvo a cargo de las estimaciones de la Formación Bruta de Capital y participó en la elaboración de las Matrices Insumo-Producto de 1997 y 2004. Además, se desempeñó como consultor del Gobierno de Neuquén y del Centro de Estudios Bonaerenses en trabajos vinculados a cuentas nacionales.

Estaba a cargo de las estimaciones de consumo privado y de la inversión bruta interna fija de la Argentina. Entre otras tareas, fue responsable del desarrollo de un modelo de simulación macroeconómica que permitió la formulación de un programa financiero de mediano plazo y la desestacionalización de las series económicas.

Durante su carrera, adquirió experiencia en la recopilación, compilación, clasificación y producción de estadísticas de cuentas nacionales, junto con un profundo conocimiento en software estadístico.

Desde el Indec señalaron: “El nombramiento de Lines, dado su perfil eminentemente técnico, asegura la continuidad institucional, de las operaciones estadísticas vigentes del organismo y de su calendario de difusión anticipado anual”.

“El Indec agradece los años de servicio del Licenciado Marco Lavagna al frente del Instituto por su compromiso con las estadísticas públicas”, destacaron.