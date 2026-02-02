Mandinyú confirmó la continuidad del DT Fabián Ponce

De cara al 2026, el Deportivo Mandiyú confirmó la continuidad de Fabián Ponce como entrenador del equipo de primera división. De esta forma se extiende su segundo ciclo en el club, el primero fue durante la temporada 2012/2013.

“Informamos a los socios e hinchas que Fabián Ponce continuará siendo nuestro entrenador para los certámenes que vamos a disputar esta temporada”, anunció la entidad algodonera e sus redes sociales.

Ponce comenzó su segundo ciclo en Mandiyú en el 2025, año donde se consagró campeón del Provincial, del Oficial y la Súper Copa en la capital provincial. En tanto que en el Regional llegó hasta las semifinales de la Región Litoral Norte.

Ponce seguirá con su mismo cuerpo técnico integrado por Hernán Coronel, (ayudante de campo), Nicolás Larroca, (preparador físico), Cristian González (entrenador de arquero), Rodolfo Gerarldi (médico), Rubén Elías (kinesiólogo) y Diego Muñoz (kinesiólogo).

Para el 2026, Mandiyú decidió no participar del Provincial por lo tanto comenzará su actividad con la Copa de la Liga, después afrontará el Oficial a la espera de una nueva participación en el Regional Federal Amateur.

El inicio de la pretemporada, todavía no se confirmó la integración del plantel, será el próximo lunes 9 de febrero en el predio de Odontólogos.

Mientras tanto, la entidad trabaja en su predio ubicado en Santa Catalina. Se instalaron los primeros aspersores de riego y posteriormente se comenzó con el correspondiente sembrado de su futura cancha. Los trabajos mencionados se llevaron adelante tras el último perfilamiento del suelo y su capado de arena.

En tanto se avanza con el proyecto de lo que serán los futuros vestuarios en su sede.