Mala jornada para los correntinos en Rosario

El Challenger de Rosario concluyó rápidamente para los tenistas correntinos. Lautaro Midón perdió en su presentación por el cuadro principal, mientras que Carlos Zárate cayó en la ronda final de la clasificación.

La jornada de lunes en las canchas de polvo de ladrillo del Jockey Club de Rosario tuvo un saldo negativo para los correntinos.

En la última ronda de la clasificación, Zárate (610° en el ránking de la ATP) fue superado por Juan Estévez (455), dos argentinos de 20 años, por 6-1 y 6-3 en 1 hora y 21 minutos de juego.

Con este resultado, Zárate se quedó sin la posibilidad de acceder al cuadro principal del certamen de categoría 125 y cerró su primera competencia del año.

Mientras que Midón (231) cayó por la primera ronda del cuadro principal frente a Román Andrés Burruchaga (118) por un doble 6 a 1 en 1 hora y 9 minutos de juego.

Para Midón fue su cuarto torneo del año. La semana anterior alcanzó los cuartos de final en el Challenger de Concepción, Chile.