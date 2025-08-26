Candidatos de Eco encabezaron actos y conversaron con vecinos del interior de Corrientes

Los candidatos de Encuentro por Corrientes (ECo) a gobernador y vicegobernador, Ricardo Colombi y Martín Barrionuevo, participaron de actos con los candidatos locales de Perugorría y Goya y recorrieron diferentes barrios en ambas localidades.

En diferentes actividades en ambas localidades, tanto Colombi como Barrionuevo, destacaron en sus discursos, la capacidad, compromiso y trabajo en equipo de los candidatos a intendente y vice, Kike Cáneva y Pablo Ibañez en Goya; y Sirley Ledesma y Vanessa Michellod, a intendenta y vice de Perugorría.

En tanto que en un acto público en Goya, los candidatos pusieron en valor la militancia política de las mujeres, el trabajo que realizan en sus comunidades, organizaciones sociales y familias. En la misma localidad, los candidatos recorrieron el Paraje Soledad y dialogaron con los vecinos.

