Murió el peatón que fue atropellado por un auto en Curuzú Cuatiá

La Policía de Corrientes informó que este lunes murió el peatón que fue atropellado por un auto en la localidad correntina de Curuzú Cuatiá.

El hombre estaba internado en el hospital provincial "Dr. Fernando Irastorza". Según el parte policial, el deceso se produjo cerca de las 23:30 en el nosocomio.

El siniestro se había producido en la intersección de las calles Presidente Perón y Rotary Club, y tuvo como protagonista fatal a un hombre de apellido Calgaro, de 32 años, quien habría sido impactado por un vehículo.

En la comisaría jurisdiccional, llevan a cabo las diligencias del caso con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación.