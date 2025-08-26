¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Gobierno de Corrientes Diego Spagnuolo Amenaza de bomba
Murió el peatón que fue atropellado por un auto en Curuzú Cuatiá

El hombre tenía 32 años y se encontraba internado en el nosocomio local tras el siniestro.

 

Por El Litoral

Martes, 26 de agosto de 2025 a las 09:30

La Policía de Corrientes informó que este lunes murió el peatón que fue atropellado por un auto en la localidad correntina de Curuzú Cuatiá.

El hombre estaba internado en el hospital provincial "Dr. Fernando Irastorza". Según el parte policial, el deceso se produjo cerca de las 23:30 en el nosocomio.

El siniestro se había producido en la intersección de las calles Presidente Perón y Rotary Club, y tuvo como protagonista fatal a un hombre de apellido Calgaro, de 32 años, quien habría sido impactado por un vehículo.

En la comisaría jurisdiccional, llevan a cabo las diligencias del caso con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación.

