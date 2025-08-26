Corrientes: nuevo edificio del hospital "Samuel W. Robinson" de Monte Caseros

El Gobierno de Corrientes inauguró el lunes el nuevo edificio del Hospital “Samuel W. Robinson” de Monte Caseros, una obra que incluye modernas instalaciones y equipamiento para reforzar la atención sanitaria en la zona. Además, se habilitó la cancha de hockey del complejo deportivo “María Luz Arietti”, con corte de cintas y encendido de luces.

Un hospital renovado y equipado

El nuevo edificio del Hospital de Monte Caseros cuenta con áreas de emergencias, consultorios médicos, sala de observación, terapia intensiva, box de aislamiento, enfermería y sector administrativo.

En el área obstétrica se construyó un espacio de internación con 10 camas en habitaciones dobles con baño privado, atención para recién nacidos y sector quirúrgico. También se incorporaron sistemas de climatización en áreas críticas, lámparas quirúrgicas, respaldo energético y cableado de telecomunicaciones.

El Ministerio de Salud Pública informó que el hospital fue completamente equipado y que se sumaron nuevas designaciones de personal para reforzar su funcionamiento.

Nueva cancha de hockey para Monte Caseros

Tras el acto en el hospital, se inauguró la cancha de hockey del complejo deportivo “María Luz Arietti”. La obra incluye iluminación y equipamiento entregado por la Secretaría de Deportes.

Desde el área provincial de deportes destacaron que Corrientes es hoy la provincia del NEA con más canchas de hockey, con el 70% de ellas ubicadas en localidades del interior.

El intendente de Monte Caseros, Juan Carlos Álvarez, y el director del hospital, Marcelo Ceccato, coincidieron en que ambas obras representan un avance para la comunidad, tanto en materia de salud como en infraestructura deportiva.