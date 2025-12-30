Corrientes: asumió el nuevo secretario de Desarrollo Humano

El Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes puso en funciones este martes al nuevo secretario de Desarrollo Humano e Igualdad. Se trata de Julián Breard, quien asumió formalmente el cargo durante un acto encabezado por el ministro José Irigoyen.

La designación se concretó en la sede del Ministerio, ubicada en calle Murcia 59 de la ciudad de Corrientes, donde Breard recibió el decreto correspondiente y tomó posesión de sus funciones.

Según se informó, el nombramiento se enmarca en los lineamientos de gestión establecidos por el gobernador Juan Pablo Valdés para el área social de la provincia.

Durante el encuentro, que se desarrolló de manera sencilla en el despacho del titular del ministro, Irigoyen expuso los ejes generales de trabajo y remarcó la continuidad de las políticas orientadas al desarrollo humano y la igualdad.

Desde el Ministerio señalaron que el nuevo secretario se integrará al equipo con el objetivo de fortalecer las acciones destinadas a la atención social y al acompañamiento de los distintos sectores de la comunidad correntina.