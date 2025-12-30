¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

San Luis del Palamar Costanera Norte banco de arena
San Luis del Palamar Costanera Norte banco de arena
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Corrientes: asumió el nuevo secretario de Desarrollo Humano

Julián Breard fue puesto en funciones este martes por el ministro José Irigoyen, en un acto realizado en la sede del organismo provincial.

Por El Litoral

Martes, 30 de diciembre de 2025 a las 12:50

El Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes puso en funciones este martes al nuevo secretario de Desarrollo Humano e Igualdad. Se trata de Julián Breard, quien asumió formalmente el cargo durante un acto encabezado por el ministro José Irigoyen.

La designación se concretó en la sede del Ministerio, ubicada en calle Murcia 59 de la ciudad de Corrientes, donde Breard recibió el decreto correspondiente y tomó posesión de sus funciones.

Según se informó, el nombramiento se enmarca en los lineamientos de gestión establecidos por el gobernador Juan Pablo Valdés para el área social de la provincia.

Durante el encuentro, que se desarrolló de manera sencilla en el despacho del titular del ministro, Irigoyen expuso los ejes generales de trabajo y remarcó la continuidad de las políticas orientadas al desarrollo humano y la igualdad.

Desde el Ministerio señalaron que el nuevo secretario se integrará al equipo con el objetivo de fortalecer las acciones destinadas a la atención social y al acompañamiento de los distintos sectores de la comunidad correntina.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD