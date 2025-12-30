Valdés y Polich recorrieron las zonas más afectadas por el temporal en Corrientes

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, compartió este martes en sus redes sociales que, junto al intendente de la ciudad de Corrientes, Claudio Polich, recorrieron los barrios más afectados por el temporal que se registró en los últimos días en la capital

En ese marco, acompañaron las tareas de limpieza de canales pluviales que se llevan adelante en los barrios Jardín, Collantes, Molina Punta y Taitalo, como parte de las acciones desplegadas para mitigar el impacto de las intensas lluvias y prevenir nuevos anegamientos.

Las tareas tienen como objetivo mejorar el escurrimiento del agua y brindar una respuesta rápida a los vecinos que sufrieron las consecuencias del temporal.

Desde el Gobierno provincial y el Municipio destacaron la importancia del trabajo articulado para atender la emergencia y reforzar las acciones de saneamiento en las zonas más vulnerables.